Zidane wint weer alles-of-niets-wedstrijd

,,Dat is natuurlijk niet normaal'', erkent Zidane. ,,Maar aangezien we weer in de finale staan, willen we die winnen ook. Want we hebben nu nog niets. We gaan er in Kiev alles aan doen om onze titel weer te prolongeren.''



De 45-jarige Fransman is bezig aan een unieke serie. Sinds zijn aanstelling als hoofdtrainer van Real Madrid, begin 2016, pakte hij alle internationale prijzen: twee keer de Champions League, twee keer de Europese Supercup en twee keer het WK voor clubs.



,,Het was een gekke wedstrijd, maar voor de toeschouwers geweldig om naar te kijken'', zei Zidane over de return tegen Bayern München (2-2). ,,In het voetbal moet je pijn lijden om prijzen te kunnen winnen, zeker in de Champions League. We weten dat je de finale niet kan halen zonder pijn. Dat maakt het ook zo mooi. Maar voor mijn hart is het niet goed.''