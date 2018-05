Zidane: Ronaldo is 120 procent fit

Froome dankt Poels na winst op 'monumenta­le' Zoncolan

17:54 Chris Froome herstelde zich vandaag op indrukwekkende wijze van zijn stroeve start in de Giro d'Italia. In de koninginnenrit kwam de renner van Sky solo als eerste boven op de loodzware Zoncolan. ,,Het geeft zo'n goed gevoel om hier te winnen, op zo'n monumentale klim in de Giro", zei de zichtbaar opgeluchte winnaar bij Eurosport.