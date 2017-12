Zidane: Ronaldo grootste speler ooit

'Speel met het hart, maar ook met het hoofd'

11:54 ,,We hebben het uitgebreid gehad over het belang van deze wedstrijd. De boodschap is overgekomen. Met dank aan Jelle die met veel passie de spelers heeft duidelijk gemaakt wat de rivaliteit inhoudt en hoe belangrijk deze wedstrijd is voor de supporters.” Trainer Stijn Vreven denkt dat zijn spelers, amper bekend met dit soort derby’s, in mentaal opzicht klaar zijn voor de clash met Willem II.