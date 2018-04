Zidane neemt volledige selectie mee naar München

Lurling heeft alle vertrouwen in NAC: 'Je kunt altijd meer dan je denkt'

9:12 Anthony Lurling houdt de moed erin en denkt niet dat NAC in de nacompetitie verzeild raakt. ,,Drie keer is scheepsrecht", zegt de oud-speler van NAC en Heerenveen. Zondag staan beide clubs in Breda tegenover elkaar in wat een heet middagje beloofd te worden.