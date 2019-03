‘Zidane keert terug bij Real, club benoemt trainer vanavond’

Zidane werd in januari 2016 benoemd tot trainer van Real Madrid, nadat Rafael Benitez werd ontslagen. In zijn eerste seizoen won de Fransman gelijk de Champions League. Hetgeen hij de twee jaar die daarop volgden ook zou doen. Daarnaast veroverde hij in het seizoen 2016/2017 ook de Spaanse landstitel. Vorige zomer stapte Zidane zelf op bij de Madrilenen, naar eigen zeggen omdat de club vernieuwing nodig had.