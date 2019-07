Zidane helpt Courtois uit 'droom’: ‘Niemand is zeker van basisplaats’

,,Dit seizoen is het duidelijk wie de eerste keeper van Real Madrid is”, zei Courtois in een interview.



Zidane was erg te spreken over de prestaties van Keylor Navas in de met 1-0 van Tottenham Hotspur verloren oefenwedstrijd. ,,Keylor speelde geweldig vandaag”, zei de Franse trainer over de Costa Ricaan die vorig seizoen de concurrentiestrijd verloor van Courtois. ,,Niemand is hier zeker van een basisplaats. Iedereen moet voorbereid zijn.”



Courtois dreigt overigens de eerste wedstrijden sowieso te moeten missen vanwege een enkelblessure.