Zidane: dit is waar we voor leven

,,We hebben er geen woorden voor. Dit is Real Madrid en dit is waar we voor leven", zei de coach van de 'Koninklijke' na afloop van de gewonnen finale (3-1 van Liverpool) tegen Spaanse journalisten.

,,We moeten ervan genieten want dit gaat niet nog een keer gebeuren. Met zo'n sterk team kun je altijd ver komen, maar het is gekkenwerk om drie keer de Champions League te winnen", vindt de Fransman die naar eigen zeggen nog niet beseft hoe groot en historisch de prestatie is van zijn ploeg.

Toch was Zidane er in de finale niet helemaal gerust op dat Real weer zou winnen. ,,Maar toen kan kwam er een speler binnen de lijnen", doelt Zidane op Gareth Bale, die met een schitterende omhaal de 2-1 maakte en ook verantwoordelijk was voor de 3-1.