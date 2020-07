Zidane bijna weer kampioen met Real Madrid: ‘We speelden geweldig’

De voormalige topvoetballer had vooral voor rust genoten van zijn elftal. ,,We speelden geweldig, in ieder opzicht.” Door doelpunten van de Franse internationals Ferland Mendy en Karim Benzema, de spits die zo in vorm is, leidde Real bij rust met 2-0 in Granada. ,,In de tweede helft moesten we diep gaan om de zege binnen te slepen, maar dat moet sowieso als je kampioen wil worden van La Liga”, aldus Zidane.