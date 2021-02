Zidane betreurt vertrek van Ødegaard: ‘Ik vroeg hem te vechten voor zijn plek’

Laatste NK in Nederland in 2013 Premier Rutte: ‘Schaats­wed­strij­den op natuurijs zitten er echt niet in’

15:35 Het is uitgesloten dat er volgende week na enkele dagen vorst natuurijswedstrijden plaatsvinden in Nederland. Dat heeft premier Mark Rutte vanmiddag gezegd. De KNSB had de rijksoverheid gevraagd of dit wel mogelijk was, maar dit is vanwege de geldende coronamaatregelen niet toegestaan. De schaatsbond heeft begrip voor de beslissing uit Den Haag.