Zicht op ‘treble’ doet Nathan Aké glunderen: ‘Ik ben helaas op verkeerde moment geblesseerd geraakt’

Podcast Formule 1 | ‘Verstappen hoeft zich geen enkele zorgen te maken dit seizoen’

Overmacht. Met dat woord kunnen we het weekend in Barcelona van de Formule 1 wel samenvatten. En dan overmacht van 1 man: Max Verstappen. Cruisend won hij de GP van Spanje voor twee Mercedes-coureurs. Over het weekend in Spanje praten presentator Etienne Verhoeff en AD F1-watcher Marijn Abbenhuijs na in Pitstop.