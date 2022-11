Zevende doelpunt van het seizoen: Becker weer trefzeker voor Union Berlin

Inhaalduel met Vitesse Grote vraag is of Ajax-trai­ner Alfred Schreuder na pover aanvals­spel tegen PSV terugvalt op Daley Blind

Ajax kan tegen Vitesse de koppositie heroveren. Die raakte de kampioen zondag in een onderling gevecht kwijt aan rivaal PSV (1-2). Grote vraag voor de inhaalwedstrijd is vooral of trainer Alfred Schreuder routinier Daley Blind op de bank houdt.

8 november