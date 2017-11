Zeven droogweerbanden in komend Formule 1-seizoen

Bayern zonder geblesseerde Robben naar Mönchengladbach

16:13 Arjen Robben heeft een scheurtje in een spieraanhechting in zijn linkerbovenbeen opgelopen in het duel van Bayern München gisteravond tegen Anderlecht in de Champions League. Dat meldde zijn club na onderzoek door teamarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. De 33-jarige vleugelaanvaller mist in ieder geval de uitwedstrijd zaterdag in de Bundesliga tegen Borussia Mönchengladbach.