Zeven doelpunten bij Londense derby Crystal Palace - West Ham United

Dutch Darts Championship Danny Noppert overtui­gend naar achtste finales, Damon Heta zweept publiek op met ‘oranje’ opkomst

Danny Noppert heeft zich zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van het Dutch Darts Championship, het zesde PDC Euro Tour-toernooi van het jaar. The Freeze was voor eigen publiek in Leeuwarden veel te sterk voor de Let Madars Razma: 6-1.