Zetel koploper Liverpool nóg comfortabeler na nederlaag Leicester

Deceptie voor volleybal­sters: geen Spelen na pijnlijk verlies op OKT

19:27 De Nederlandse volleybalsters zijn er dit jaar niet bij op de Olympische Spelen in Tokio. De nummer vier van de Spelen in Rio de Janeiro (2016) werd op het OKT in Apeldoorn in de halve finale verslagen door Duitsland: 0-3 (25-27, 23-25, 22-25).