Zet vroeg je wekker: dit zijn álle tijden voor de Grand Prix van Australië

In recente jaren vormde Albert Park meestal het decor voor de eerste race van het seizoen, maar inmiddels zijn er al twee grands prix verreden. Een gedroomde seizoenstart beleefde Max Verstappen down under nooit. In vijf optredens finishte de Nederlander hier pas één keer op het podium, als derde in 2019. Zijn beste kwalificatie? P4. Dit jaar moet dat beter kunnen voor de regerend wereldkampioen.