Zet jij Max Verstappen op 1? Speel mee met ons Formule 1-spel en maak kans op mooie prijzen

Israëli­sche visite haalt bij PSV-spits Eran Zahavi eerzucht boven

Qua gedrag was hij een voltreffer voor PSV, in doelpunten houdt het na anderhalf jaar nog niet over met Eran Zahavi (34). De Israëlische spits, een superster in eigen land, zint op revanche, te beginnen vanavond tegen zijn vorige werkgever (en misschien wel zijn volgende), Maccabi Tel Aviv.

6:59