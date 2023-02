Zesvoudig WK-darter geeft geld aan goed doel na mislukte ‘zelfmoordgrap’

Darter Diogo Portela maakt de helft van zijn prijzengeld over naar een stichting die zich inzet voor mensen met mentale problemen. De Braziliaan ging deze week de mist in met een misplaatste grap over zelfmoord.

Portela accepteerde een uitnodiging om eind maart deel te nemen aan de MODUS Super Series. Bij dit toernooi krijgen de darters een vaste vergoeding en prijzengeld. Dat loopt op tot 5000 pond (zo'n 5600 euro) bij de weekwinst in de competitie.

De bekendste darter uit Zuid-Amerika raakte deze week zijn sponsors kwijt nadat hij op Twitter flink een misplaatste grap maakt over zelfmoord. Portela noemt zichzelf nog altijd ‘de grappigste Braziliaan die je kunt tegenkomen’. De 34-jarige darter maakt er de gewoonte van om elke dag een grap op Twitter te zetten. Zondagochtend was dat: ‘What makes sad people jump? Bridge.’

De grap viel niet in goede aarde en Portela verloor al zijn sponsoren. Hij bood vervolgens excuses aan. ,,Sorry als ik iemand pijn heb gedaan met mijn grap. Dat was niet mijn bedoeling”, klonk het in een statement van Portela, die vroeger zelf kampte met psychische problemen. Hij vond zijn eigen grap zelf wel komisch. ,,Maar ik schatte verkeerd in dat het andere mensen wel kan kwetsen". Nu besloot hij dus ook om het goede doel te steunen.

Portela blijft elke dag een grap posten

Opvallend: een dag na 'de grap’ later was Portela alweer goedgehumeurd, omdat het voorval hem extra volgers had opgeleverd. ‘Ik werd wakker en zag dat ik 7000 volgers meer heb. Bedankt, Twitter.’ Daarna volgde al snel een nieuwe grap, want van plan om te stoppen is Portela niet: ‘What’s made of leather and sounds like a sneeze? A shoe!’

Portela nam zes keer deel aan het WK van de PDC, vijfmaal sneuvelde hij in de eerste ronde. Op het WK van 2021 haalde hij de tweede ronde, nadat hij Steve Beaton met 3-0 had verslagen. Daarna ging hij kansloos onderuit tegen Glen Durrant.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.