Zes Nederlanders in kwalificaties US Open

Zachte landing voor Steven Kruijswijk in Et­ten-Leur: ‘Ik dacht: het zal toch niet’

9:29 Paniek in de VIP-tent! Het is nog maar amper elf uur in de ochtend als op het parcours van de Profronde van Etten-Leur het grote nieuws doorsijpelt: het vliegtuig waarin Peter Sagan, Elia Viviani en Steven Kruijswijk op weg waren van Monaco naar Etten-Leur heeft in Luxemburg een noodlanding moeten maken.