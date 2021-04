Zenuwslopende strijd om CL-tickets in Serie A na pijnlijke uitglijder AC Milan

Bij Lazio, dat vijfde staat (61 punten), was Joaquin Correa de gevierde man. De Argentijn scoorde in Rome twee keer. Ciro Immobile maakte in de 87ste minuut het derde doelpunt. Het was zijn achttiende treffer in deze competitie. Verdediger Wesley Hoedt bleef bij Lazio op de bank. AC Milan, opnieuw zonder de nog geblesseerde clubtopscorer Zlatan Ibrahimovic, verloor in de voorgaande competitiewedstrijd ook al van Sassuolo (1-2).