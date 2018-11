Zeneli of Avdijaj op het EK? Het kan zomaar

Bijzonderheid:

In de laatste WK-kwalificatie zat Nederland bij Wit-Rusland in de groep. Dat leverde twee zeges op: 4-1 en 1-3. Maar toch vooral een wrange nasmaak: doordat concurrent Zweden met 8-0 won van Wit-Rusland kon Nederland het WK op doelsaldo vergeten. Die monsterscore kwam onverwacht, want eerder had Wit-Rusland in deze groep Frankrijk nog op 0-0 gehouden, de latere wereldkampioen. En verdedigen kunnen de Wit-Russen best, getuige de nul tegentreffers in alle duels in de Nations League.