Zelfs Sjanghai kleurt morgen oranje

BLOGOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circus op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Rik Spekenbrink

Ze komen uit Guangzhou, Harbin, Hangzhou, Qingdao, Peking, Dongguan of gewoon uit Sjanghai. En ze moeten opvallen morgen bij de grand prix, dat kan niet anders. Met 350 man zijn ze, allemaal in speciaal ontworpen oranje shirt ('Dutch Racingfans Shanghai-zone') en ze zitten op vak H. Want daar is normaal gesproken de meeste actie, zegt Jannick ten Hoor, één van de organisatoren.

Max Verstappen-fans, je vindt ze in Spa, in Barcelona, in Mexico en zelfs op het vliegtuig naar Sjanghai trof ik er een paar. Maar in miljoenenstad Sjanghai wonen en werken natuurlijk ook veel Nederlandse expats. Op Wechat, de Chinese variant op Whatsapp, ontstond in de groep 'Nederlanders in China' het plan om dit jaar met een grote groep naar de grand prix te gaan. In no-time was het vak gevuld. ,,Max Verstappen is een hype. De meesten gaan voor hem”, zegt Ten Hoor.

Afterparty

Gisteravond hield de groep alvast een openingsborrel ('Dutch Drinks') in de hipste club van de stad, M1NT. Ik ben er ook even gaan kijken. Door de regen was het dakterras met uitzicht over de stad helaas gesloten, maar dat maakte het niet minder gezellig. Het was een gemêleerd gezelschap, van jonge ondernemers tot vijftigers die al hun halve leven in China wonen. Sommigen vertelden nooit meer terug te willen naar Nederland, anderen zeiden maar moeilijk te kunnen wennen aan de Chinese cultuur. Er waren diehard Formule 1-fans in Red Bull-polo en mensen die morgen voor het eerst met autosport in aanraking komen.

In een heuse oranjemars trekt de stoet morgen naar het circuit. ,,Het leuke is dat de meeste mensen elkaar nog nooit hebben ontmoet, we kennen elkaar alleen van de groepschat. Mooi dat zo’n evenement Nederlanders in China bij elkaar brengt”, vindt Ten Hoor, zelf een echte racefan. ,,Ik hoop op spektakel, net als vorig jaar.”