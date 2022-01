Zelfs rivaliserende bendes genieten samen van voetbalwedstrijd: ‘Deze sport verbindt’

Het wordt voor Van Gaal nog een hele klus om drie keepers aan te wijzen voor het WK

In het eerste weekend van dit WK-jaar ging de eerste keeper van Oranje fors in de fout. Justin Bijlow oogt al een tijdje niet onaantastbaar. En hij is niet de enige. Het wordt voor Louis van Gaal nog een uitdaging om drie ‘zekere’ goalies aan te wijzen. Een wapenschouw.

17 januari