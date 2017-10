Zelfs Pep onder indruk van 'echte voetbalploeg' Sjachtar

Zijn ploeg heeft voorin met de Brazilianen Taison (29), Bernard (25) en Marlos (29) volop creativiteit. De laatste mag inmiddels voor de nationale ploeg van Oekraïne spelen. De Argentijnse spits Facundo Ferreyra (26) kreeg in de zomer van 2014 nog een telefoontje van technisch directeur Martin van Geel, maar de aanvaller liet meteen weten geen trek in de Kuip te hebben en koos destijds voor Newcastle United.



Fonseca heeft een aflopend contract bij Sjachtar, maar praat niet over zijn persoonlijke toekomst. Wel over die van zijn elftal. ,,Als we deze poule overleven, zou dat een geweldige prestatie zijn. Ja, dan moeten we een resultaat boeken in de Kuip, waar de sfeer altijd geweldig is. En ik sta tegenover Giovanni van Bronckhorst, die ik durf te beschouwen als één van mijn voetbalhelden.''