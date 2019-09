Zelfs in Singapore stond een oranje Max-tribune

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour

Door Arjan Schouten



Max-fans, je treft ze overal. Van Melbourne tot in Mexico. En van Bahrein tot in Sjanghai. Maar die oorden waar ze ook met honderden en soms duizenden tegelijk op een gezamenlijke tribune samenkomen, zijn op één hand te tellen. Spa natuurlijk. Oostenrijk. Spanje. Hongarije. Duitsland. Dan heb je het wel gehad. Elders zijn er nog genoeg, maar daar zie je ze niet samen gesitueerd langs het asfalt op een Max Verstappen-tribune zitten. En al helemaal niet bij de grands prix buiten Europa.

Dus ik moest eerst even lachen toen ik hoorde dat er in Singapore wél een soort van Max-tribune zou worden geïnitieerd. Niets officieels via het management of Formule 1, maar een initiatief van wat enthousiaste Nederlandse expats. Daar zijn er circa 10.000 van werkzaam in Singapore, waar het goed geld verdienen is.

Dus vertelde Ruud Kreuk uit Hoorn, die in Singapore al een aantal jaar zijn geld verdiend in de automatiseringssector, me woensdagnacht laat op een terras met uitzicht op de drie torens van het iconische Marina Bay Sands-hotel alle details over de Orange Grandstand van vrijwilligersorganisatie Dutch Drinks Singapore. Een club die activiteiten organiseert voor de Nederlanders die wonen en werken in het puissant rijkje staatje.

Het van origine Rotterdams oliebedrijf Pro Liquid, bijzonder actief in de regio, stond garant voor 600 speciaal gedrukte oranje polo’s voor de heren en tanktops voor de dames, om de tribune ook wat meer Nederlandse uitstraling te geven. En daar zaten ze hoor, samen op Empress Grandstand tussen bocht 10 en 11, met zo’n 600 Nederlanders te juichen voor Max Verstappen. Zo’n 75 procent ook werkzaam in Singapore en de rest ingevlogen vanuit nabije oorden als Thailand en Indonesië. Samen een feestje te vieren als Nederlanders in den vreemde.

Een radiozender uit Singapore maakte al een item over al die oranje geklede Nederlanders, zo ver van huis. En een tv-ploeg kwam de Hollanders natuurlijk even filmen. Volgend jaar willen ze het uitbouwen tot minimaal 1000 man, wat ze ongetwijfeld zal gaan lukken. Nog even en Max Verstappen heeft er na Zandvoort, Spa en Oostenrijk dus nog een vierde veredelde thuiswedstrijd bij, aan de andere kant van de wereld.