Zelfs gentleman Van Bronckhorst liet zich weleens gaan tijdens Old Firm: 'Larsson riep, wat doe je nou’

Kijk op Voetbal Hoe kleine tips Wim Jansen huidige trainers inspireren: ‘Wim leerde me om altijd op je voorvoeten te staan’

Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag: het overlijden van Wim Jansen en wat hij betekent voor de huidige trainers. ,,Wim leerde me: sneller handelen is geen kwestie van sneller spelen, maar van eerder kijken.‘’

27 januari