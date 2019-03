Zelfs bij de beste supporters van het land is de lach inmiddels van het gezicht verdwenen

Na de handhaving is heel het land het erover eens, het eens zo wanordelijke NAC is een fantastische aanwinst voor de eredivisie. De overvolle tribunes, de hondstrouwe fans, de biercultuur, in Breda gebeurt het. Andere clubs kijken jaloers zuidwaarts, NAC is zowaar een voorbeeld voor velen. Ook intern wordt stevig doorgepakt. De club neemt het stadion over van de gemeente, casht op de Amstel-deal en sponsors staan trappelend van ongeduld in de rij. De vrijage met City is een schot in de roos, de jeugdopleiding dicht in rap tempo het gat met de topclubs en de geschreven cijfers zijn sinds lange tijd weer pikzwart.