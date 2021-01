Zeldzame nederlaag Bayern in doelpuntrijk spektakel tegen Gladbach

Bayern München begon sterk aan de wedstrijd en kwam snel op een 0-2 voorsprong in het Borussia-park. Robert Lewandowski maakte vanaf de strafschopstip alweer zijn twintigste van het seizoen (na vijftien wedstrijden). Leon Goretzka loste zes minuten later een kanonskogel vanaf twintig meter en zette de 0-2 op het scorebord. Mönchengladbach hield vertrouwen en kwam in de eerste helft via twee goals Jonas Hofmann knap terug in de wedstrijd. De Duitser maakte in de 45ste minuut de 2-2, waardoor Die Fohlen met vertrouwen de kleedkamer opzochten.