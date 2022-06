Zeldzame invalbeurt Cristiano Ronaldo in kraker tegen Spanje: ‘Alsof we in een bar zonder bier zitten’

Met videoSpanje en Portugal zijn de nieuwe editie van de Nations League begonnen met een gelijkspel. In Sevilla werd het 1-1. De bezoekers kwamen pas in de slotfase naast het buurland. Cristiano Ronaldo stond voor het eerst in vijf jaar niet in de basis, terwijl hij wel bij de selectie zat.

Ronaldo werd door bondscoach Fernando Santos lang op de bank gehouden in Estadio Benito Villamarín. De 37-jarige superster zag hoe zijn team op achterstand kwam door een goal van Morata, zijn oud-ploeggenoot bij Juventus. Hij rondde een counter perfect af. De voorzet van Pablo Sarabia was op maat. Carlos Soler had even later de 2-0 op de voeten, maar zijn inzet stuitte op de Portugese doelman Diogo Costa.

In de tweede helft drong Portugal steeds meer aan, zeker toen Ronaldo na ruim een uur zijn opwachting maakte. Maar het was een andere invaller, Ricardo Horta, die zijn land aan een punt hielp door na een voorzet van João Cancelo vanaf rechts binnen te tikken: 1-1.

Zeldzame bankzitter CR7

Het was pas de tweede keer in bijna veertien jaar dat Ronaldo op de bank begon bij Portugal nadat hij geselecteerd was voor een officiële wedstrijd. De eerste keer was op 7 oktober 2017, in de 2-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Andorra. In dat duel scoorde hij na zijn invalbeurt, dat bleef tegen Spanje dus uit. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Spanje was er de nodige verbazing over de plek op de bank voor Ronaldo. ,,Ronaldo op de bank gaf een onnatuurlijke sfeer aan de wedstrijd, alsof we in een bar zonder bier zaten”, schreef Marca. ,,Fernando Santos zorgde voor een aanfluiting. Real Madrid heeft er vier jaar over gedaan om uit te vinden hoe je moet spelen zonder Ronaldo", vond AS.

Uiteraard moest Santos na afloop vooral vragen beantwoorden over zijn keuze om de sterspeler op de bank te zetten: ,,Het was een tactische keuze. Ik vond dat dit het beste voor het team was voor de manier waarop we deze wedstrijden wilden benaderen. Soms is het belangrijk om anders te spelen dan normaal, maar we wisten dat we op Ronaldo konden rekenen in de tweede helft", aldus de bondscoach van Portugal.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AP

Overige uitslagen

In dezelfde poule uit de A-divisie won Tsjechië met 2-1 van Zwitserland. Jan Kuchta bracht de Tsjechen in Praag al snel op voorsprong, maar op slag van rust maakt Noah Okafor gelijk. In de tweede helft bezorgde de Zwitser Djibril Sow met een eigen doelpunt Tsjechië de winst én de koppositie in de poule na één speelronde.



Het Nederlands elftal begint vandaag aan de Nations League. Oranje neemt het dan op tegen België. Ook Wales en Polen zitten in de poule van Nederland, dat ook uitkomt in de A-divisie van de Nations League.

Bekijk hier de goal van Spanje:

Uitslagen

• Tsjechië - Zwitserland 2-1

• Spanje - Portugal 1-1

• Israël - IJsland 2-2

• Servië - Noorwegen 0-1

• Noord-Ierland - Griekenland 0-1

• Slovenië - Zweden 0-2

• Cyprus - Kosovo 0-2

• Georgië - Gibraltar 4-0

• Estland - San Marino 2-0

• Bulgarije - Noord-Macedonië 1-1

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.