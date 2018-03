Zege United ondanks 2-0 achterstand bij Crystal Palace

Nemanja Matic schoot in de blessuretijd van ruim 25 meter de winnende treffer binnen: 2-3. De Servische middenvelder vierde zijn eerste doelpunt in dienst van de 'Mancunians'.



Het is de eerste keer sinds 26 december 2013 dat United met 3-2 wint na een 2-0 achterstand. Toen was Hull City het slachtoffer.



ManUnited nam daardoor de tweede plaats in de Premier League weer over van Liverpool. De ploeg van Mourinho staat zestien punten achter op stadgenoot Manchester City, dat nog vier overwinningen nodig heeft om de titel te pakken. Crystal Palace blijft met 27 punten onder de degradatiestreep staan.



Andros Townsend opende na tien minuten de score. Linksback Van Aanholt verdubbelde de voorsprong van de thuisclub kort na rust. De zesvoudig international van Oranje kreeg na een snel genomen vrije trap een vrije doortocht en verraste doelman David De Gea met een schot in de korte hoek.



Chris Smalling zorgde met een kopbal al snel voor de aansluitingstreffer. De peperdure ploeg van Mourinho drong steeds feller aan en dat leidde een kwartier voor tijd tot de gelijkmaker van Romelu Lukaku, die zijn 99e doelpunt in de Premier League vierde. Amper een minuut later voorkwam De Gea met een knappe reflex op een kopbal van Christian Benteke dat Crystal Palace opnieuw de leiding nam.



Mourinho werd in de extra tijd beloond voor zijn aanvallende wissels. Matic (ex-Vitesse) trapte de bal met links hard en secuur in de hoek.