Zege Michael van Gerwen ‘na slechtste voorbereiding ooit’, nu wacht Peter Wright op Nordic Darts Masters

Van Gerwen liet de Bahrain Darts Masters, gewonnen door Michael Smith, aan zich voorbij gaan en vierde vakantie op Curaçao. In Kopenhagen begon dus ook voor Mighty Mike het nieuwe dartsjaar. Op de Nordic Darts Masters speelden in de eerste ronde acht toppers tegen acht spelers uit Noord-Europa en de Baltische Staten. Waar in Bahrein alle Aziatische spelers in de eerste ronde werden uitgeschakeld, daar gold hetzelfde voor de Noord-Europese spelers in Kopenhagen.

Een gemiddelde van 90.96 was voldoende voor Van Gerwen om de Zweed te verslaan. In de volgende ronde wacht nu Peter Wright.

Vakantie

,,Dit was de slechtste voorbereiding die ik ooit op een wedstrijd heb gehad", zei Van Gerwen na zijn partij bij Online Darts. De Brabander is pas net terug van een vakantie op Curaçao. ,,Ik wilde hier spelen en de PDC wilde ook dat ik hier was. Dan moet je zorgen dat het allemaal past en ik had net genoeg tijd om hier te komen. Ik ben zo'n zestien uur onderweg geweest, omdat ik ook op Schiphol nog moest wachten. Maar ik moet niet klagen. Als ik niet wil spelen, moet ik me terugtrekken, maar ik wil wél spelen.”

,,Het was een heerlijke vakantie", vertelt Van Gerwen desgevraagd. ,,Mijn kinderen en mijn vrouw vonden het geweldig, dus wat wil je nog meer. Anderen hebben geen vakantie gehouden en ik denk dat ze daar spijt van gaan krijgen. Het wordt zo druk eind april, begin mei. Voor mij was het tijd voor wat tijd met mijn familie, je moet daar een goede balans in vinden. Ik ga in januari op vakantie, dat ik het toernooi in Bahrein heb gemist, is jammer, maar dat is dan maar zo.”

Dartskalender 2023

Overige uitslagen

Van Gerwen speelde in de laatste partij van de avond. In de overige partijen waren er eveneens geen verrassingen. Alle spelers die namens Noord-Europa en de Baltische Staten waren uitgenodigd werden uitgeschakeld door de favorieten. Wereldkampioen Michael Smith veegde de vloer aan met Darius Labanauskas (6-0) uit Litouwen en ook Gerwyn Price gunde zijn Deense tegenstander Benjamin Drue Reus geen enkele leg (6-0).



Luke Humphries (6-1 tegen de Fin Marko Kantele), Peter Wright (6-5 tegen de Zweed Dennis Nilsson), Dimitri Van den Bergh (6-2 tegen de Let Madars Razma), Jonny Clayton (6-3 tegen de Zweed Daniel Larsson) en Rob Cross (6-1 tegen de Deen Vladimir Andersen) lieten zich ook niet verrassen.

Programma

Morgen vinden de kwartfinales, halve finales en de finale plaats. Dit is dan het programma:



Michael Smith - Luke Humphries

Peter Wright - Michael van Gerwen

Gerwyn Price - Dimitri Van den Bergh

Rob Cross - Jonny Clayton

