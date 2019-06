Zeer bijzondere reeks gloort voor Djokovic

Het lukte Djokovic één keer eerder in zijn carrière. Van Wimbledon 2015 tot en met Roland Garros 2016 behaalde hij de zogeheten non-calender-year-Grand Slam. Daarmee schaarde hij zich in het rijtje van Don Budge en Rod Laver (twee keer) die beiden ook bij de singles mannen een non-calender-year-Grand Slam haalden. Bij de singles vrouwen staat deze titel op naam van Maureen Connoly, Margaret Court, Steffi Graf (twee keer), Martina Navratilova en Serena Williams (twee keer).



Wanneer Djokovic na Roland Garros ook Wimbledon en de US Open van dit kalenderjaar wint, dan komt hij in het illustere rijtje van tennisgrootheden Don Budge, Maureen Connolly, Rod Laver (twee keer), Margaret Corut en Steffi Graf te staan. Deze oud-tennissers haalden bij de singles alle vier de Grand Slams in één kalenderjaar, een heuse Grand Slam. Mocht de Serviër dit lukken, dan evenaart hij bovendien een oud record van Don Budge die van Wimbledon 1937 t/m de US Open 1938 (destijds U.S. Championships) zes Grand Slams op een rij won.



De wedstrijd tussen Djokovic en Zverev staat vanmiddag gepland om 15.30 uur op Court Philippe-Chatrier.