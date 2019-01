Zapata begint ook goed aan het nieuwe jaar: 14 goals in acht duels

Mo Duzgun is baken van rust dat RFC nodig had: ‘Uiteinde­lijk zijn we allemaal RFC’

8:00 Tot een eruptie kwam het niet. Al stroomde de krater af en toe wel bijna over. Het was vorig jaar broeierig bij de nog jonge fusieclub RFC. Zonder schrik en met goede moed besloot de 38-jarige Mo Duzgun echter de levendige vulkaan te bedwingen. De oefenmeester ging aan de slag in de drukkende hitte.