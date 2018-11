Zandvoort, maar ook Hanoi en Miami op de F1-kalender, past dat wel?

In de race voor het organiseren van de Grand Prix van Nederland ligt het circuit van Zandvoort op dit moment aan de leiding. Eigenaar prins Bernhard van Oranje geeft aan dat het contract getekend kan worden als de financiering rond is. Vanaf 2020 zou de GP op de kalender staan, maar hoe ziet die overvolle kalender er dan uit?

De constructeurs en de coureurs in de Formule 1 maken er geen geheim van dat het huidige aantal van 21 races per seizoen het maximum lijkt. De druk op de monteurs en coureurs is immens. Samen met de testdagen, het fabriekswerk en de Grands Prix zijn ze het grootste deel weg van huis en dan is er nog buiten de enorme kostenpost gerekend.

Toch roepen nu drie nieuwe steden dat zij vanaf 2020 op de Formule 1-kalender komen. Vietnam gaf gisteren te kennen dat Hanoi vanaf 2020 een Grand Prix heeft. Miami wilde al in 2019, maar moest het een jaar uitstellen en nu komt Zandvoort daar ook nog bij. Vorig jaar gaf Sean Bratches, de commerciële baas van de Formule 1, aan dat meer dan 21 races zeker bespreekbaar zijn. Drie extra races betekenen wel een maand extra aan druk op de teams en dat terwijl de kosten gedrukt moeten worden.

Voor een F1-team zit het seizoen er niet op na de laatste race, maar wordt er in de fabriek al keihard gewerkt aan het volgende seizoen. Om de druk te verlichten lijken er dus circuits te moeten sneuvelen, maar welke? Hoe zien de contracten er nu uit?

Zeker

Er zijn behoorlijk wat races die een meerjarig contract hebben met het Formula One Management (FOM). Een aantal loopt door tot na 2020. Zo staat Australië tot 2023 op de kalender en gaan ook Singapore en Hongarije voorlopig niet verdwijnen. Van de 21 races die vaststaan voor 2019, loopt het contract in zeker veertien gevallen tot 2020 of langer door. Bij Bahrein en Abu Dhabi is de einddatum van het contract onduidelijk, maar daar schermen de oliesjeiks met een meerjarig contract en dat zal vanwege de centjes niet zomaar sneuvelen.

Onzeker

De meeste landen willen maar wat graag de Grand Prix behouden, maar stuiten vaak op het kostenplaatje. Zo heeft Silverstone (Groot-Brittannië) een contract tot 2027, maar wordt in 2019 gekeken of dat wel haalbaar is. Volgend jaar is er namelijk een clausule waarmee Silverstone het contract eenzijdig kan opzeggen en voorlopig is dat het uitgangspunt voor het legendarische circuit. De kosten worden te hoog en als de jaarlijkse ‘fee’ die nodig is om überhaupt een race te mogen organiseren niet daalt, dan wordt het contract verscheurd.

Hetzelfde gaat op voor Duitsland. Mercedes en de circuits (Nürburgring en Hockenheim) willen graag, maar de kosten zijn te hoog. Het contract met Duitsland loopt nog tot 2019 en het is de vraag of dat wel verlengd wordt. Er wordt al jaren verlies geleden op de GP's. De contracten van Italië, Spanje en Mexico lopen volgend jaar af en er wordt gesproken over een verlenging. Brazilië staat tot 2022 op de kalender, maar de zorgen over de veiligheid en de geldproblemen maken van het circuit van Interlagos een twijfelgeval.