Zandvoort kleurt volop oranje op eerste racedag met veel oponthoud

Verstappen en de andere coureurs konden de twee trainingen van een uur niet optimaal benutten. De 70.000 toeschouwers op de tribunes zaten tijdens de eerste training lang naar een lege baan te kijken. De ochtendsessie lag ruim een half uur stil, omdat de stilgevallen Aston Martin van Sebastian Vettel niet snel van de baan kon worden gehaald. Lewis Hamilton was in de beperkte tijd die resteerde de snelste in 1.11,500, Verstappen zette de tweede tijd neer op minder dan één tiende van een seconde.

De tweede training, in de middag, moest tot twee keer toe worden stilgelegd. Wereldkampioen Hamilton viel in de Mercedes al na een paar minuten stil. Voor de Brit zat de sessie er daarmee gelijk al op. De rode vlag ging halverwege de training opnieuw uit nadat Nikita Mazepin (Haas) in de grindbak was beland. In beide gevallen duurde het oponthoud een paar minuten. Verstappen klokte in die tweede sessie uiteindelijk de vijfde tijd.