Zandvoort-directeuren: ‘Dit evenement is een mammoettanker, je kan niet meer terug’

De nacht nadat in Londen het contract werd getekend om de Formule 1 terug te halen naar Nederland, lag Norbert Chevalier wakker. ,,Oh mijn god, wat hebben we nu getekend? Met een begroting op een bierviltje, op basis van een onderbuikgevoel dat iedereen graag wilde komen en we sponsoren zouden vinden.” De directeur van marketingbureau TIG Sports belde met zijn collega-directeur Imre van Leeuwen van Sportvibes, die ook zijn krabbel had gezet. ,,Wat hebben we gedaan?”