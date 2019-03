Zakaria Bakkali kruipt in rol Hannibal Lecter

Zuurstofmasker helpt Bakkali

He, wie hebben we daar? Zakaria Bakkali, de oud-PSV’er die nu bij Anderlecht speelt, als de nieuwe Hannibal Lector, de seriemoordenaar uit de filmklassieker The Silence of the Lambs? Nee, de Marokkaanse aanvaller revalideert van een blessure met een innovatief masker waarbij tijdens inspanning de ademhaling wordt beperkt. Op die manier worden de ademhalingsspieren getraind, opdat prestaties zónder masker verbeteren. Ook Bakkali's ploeggenoot Adrien Trebel werkt zo aan zijn herstel in Brussel (zie hieronder).