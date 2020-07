Zaha racistisch bejegend in aanloop naar duel met Aston Villa: ‘Anders kom ik naar je huis’

,,Je kunt morgen beter niet scoren jij black cunt , anders kom ik verkleed als spook naar je huis", zo valt er te lezen in de berichten die Zaha zelf via social media deelde met de tekst: ,,Zo werd ik wakker vandaag.” Daarbij deelde de man ook foto's van onder meer de Ku Klux Klan. ,,Dit is een absolute schande en mag niet gebeuren. We staan ​​achter je, Wilfried, en iedereen die zulke gruwelijke en laffe teksten moet ondergaan”, twitterde Crystal Palace. Ook Aston Villa hoopt dat de dader snel wordt achterhaald. ,,We werken samen met de politie om deze ernstige zaak te onderzoeken en wanneer de boosdoener wordt geïdentificeerd, zal hij een levenslang stadionverbod krijgen”, reageerde de club uit Birmingham. ,,Het is erg triest dat een speler op de dag van een wedstrijd wakker moet worden met dit laffe en verachtelijke gedrag,” zei trainer Roy Hodgson van Crystal Palace vlak voor de aftrap. ,,De club en de Premier League doen er alles aan om deze verachtelijke persoon te identificeren. Er is letterlijk geen excuus. Het is volkomen onvergeeflijk.”

De berichten aan het adres van Zaha komen een dag nadat Chelsea-speler Tammy Abraham ook al racistisch werd bejegend door 'fans’ van zijn eigen ploeg na de 3-0 nederlaag op bezoek bij Sheffield United. The Sun meldde dat Abraham op social media werd uitgemaakt voor ‘Apebraham’. De tweets werden later weer verwijderd.



Abraham werd eerder in het seizoen ook al geconfronteerd met racistische woorden nadat hij de beslissende strafschop miste in de strijd om de Europese supercup tegen Liverpool. ,,Mijn moeder was destijds in tranen. Mij doet het niet veel, ik ben sterk genoeg om me daarvoor af te sluiten", zei Abraham daar later over.