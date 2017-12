Zaakwaarnemer: Maxi Romero tekent morgen bij PSV

De transfer van het bijna 19-jarige talent is volgens hem rond en de Argentijn zal volgens de zaakwaarnemer morgen zijn contract in Eindhoven ondertekenen, dat loopt tot 2023. PSV kan het dan ook pas naar buiten brengen, omdat de club nooit transfers bevestigt voor de laatste stap is gezet.



Romero arriveerde gisteren al in Nederland en was vandaag in het Philips Stadion, zo liet hij zelf via Instagram zien via een foto. Het is een van de grootste aankopen uit de PSV-geschiedenis, met een geschatte transferwaarde van ongeveer 10 miljoen euro (inclusief variabele componenten).



Romero sluit in principe pas volgend seizoen bij PSV aan, zo meldden ingewijden eerder deze week aan het ED.