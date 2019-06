Zaak-Neymar: ‘Geen verkrachting, maar mishandeling’

De 26-jarige Braziliaanse vrouw die Neymar ervan beschuldigt haar vorige maand in Parijs te hebben verkracht, heeft in gesprekken met haar advocaat verklaard dat de seksuele relatie die ze met de voetballer had ‘met wederzijds goedvinden was’. Dat meldde het Braziliaanse tv-journaal Jornal Nacional maandagavond op basis van een schriftelijke verklaring van het betreffende advocatenkantoor.

Door Joost de Jong



Volgens de verklaring ging het de vrouw, wier identiteit uit privacy-overwegingen niet bekend is gemaakt, erom dat Neymar gaandeweg de ontmoeting agressief werd en haar ‘gewelddadig heeft bejegend’. Daarvoor wilde ze financiële genoegdoening. In een bespreking tussen haar advocaat en die van Neymar bleek meteen dat de vertegenwoordigers van de voetballer daar niet op in wilden gaan.

,,Uit boosheid of wraak heeft u vervolgens aangifte gedaan waarin andere feiten zijn beschreven dan u ons eerder heeft medegedeeld, anders gezegd: op het politiebureau heeft u verteld slachtoffer te zijn geweest van verkrachting, terwijl u ons meerdere malen heeft blijk gegeven slachtoffer te zijn geweest van geweld”, aldus de verklaring, die een schriftelijke mededeling is van het verbreken van de overeenkomst met de vrouw door het advocatenkantoor.

In een gesprek met Jornal Nacional lichtte advocaat Jodé Edgard da Cunha Bueno Filho die beslissing toe. ,,Ik was tegen drastische maatregelen. Op een gegeven moment stelde ze, op een harde manier, mijn ethische professionaliteit ter discussie.’’

De vrouw heeft inmiddels een andere advocaat. Die heeft maandag de resultaten geopenbaard van een medisch onderzoek, uitgevoerd zes dagen na de vermeende verkrachting op 15 mei. Daarin staat dat de vrouw onder meer blauwe plekken en schrammen op haar achterwerk heeft en last heeft van maagklachten en stresssymptomen.

Aangifte en verhoor

De vrouw deed afgelopen vrijdag in São Paulo aangifte van verkrachting door Neymar. Die zou hebben plaatsgevonden in een hotel in Parijs. De twee hadden elkaar leren kennen via Instagram, de voetballer van Paris Saint-Germain nodigde haar daarop uit naar de Franse hoofdstad te komen.

De Braziliaanse sterspeler, die momenteel met de nationale selectie in voorbereiding is op de Copa América die op 14 juni begint, ontkende zaterdag in een zeven minuten durende video op Instagram de beschuldiging. In de video, die door het socialmediaplatform inmiddels is verwijderd, toonde hij alle WhatsApp-conversaties met de vrouw en ook expliciete foto’s van haar.