Zaag van de week: ploeggenoot Weghorst krijgt rood na ongekende aanslag

Met een 2-1 achterstand besloot VfL Wolfsburg-doelman Koen Casteels diep in blessuretijd nog mee naar voren te gaan om zo te proberen de 2-2 nog tegen de touwen te knikken bij een hoekschop. Helaas voor de Belgische doelman lukte dat niet en was het Hoffenheim-aanvaller Dabbur die in de counter werd weggestuurd. Casteels probeerde Dabbur nog vast te pakken, maar liet de spits uit Israël toch maar lopen. De tijd was immers op en of het nu 2-1 of 3-1 zou worden: dat maakte ook niet al te veel meer uit. Casteels had er in elk geval geen rode kaart voor over om de derde tegentreffer koste wat het kost te voorkomen.