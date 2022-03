Yuki Tsunoda (AlphaTauri) valt uit met motorproblemen in opwarmronde

video Droomren­tree voor Christian Eriksen: ‘Ik ben blij dat ik nog voetballer ben’

Christian Eriksen is voor het eerst sinds zijn hartstilstand op het EK terug in het Deense shirt. In het vriendschappelijke duel met Nederland in de Johan Cruyff Arena kwam de middenvelder na de rust het veld in. Hij kreeg van het publiek én Louis van Gaal een staande ovatie.

