Young Boys en Malmö plaatsen zich voor Champions League

Samenvatting Milan begint seizoen met zege bij Sampdoria, gelijkspel bij Zoet tegen Strootman

7:32 AC Milan is met een benauwde zege begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli won in Genua met 0-1 van Sampdoria. Brahim Diaz kwam al in de negende minuut tot scoren, met dank aan de grabbelende keeper Emil Audero.