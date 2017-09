Younes geselecteerd voor Duitsland, Özil en Khedira ontbreken

Ambitieuze Sven Buurstede wil bepalende speler worden bij Sprundel

10:21 Sprundel is zo'n dorpsclub die eens in de zoveel tijd een gigantisch sterke lichting in de schoot krijgt geworpen. Na een aantal magere jaren lijkt een van die lichtingen nu definitief door te zijn gebroken. Sven Buurstede is daar een belangrijk product van. De verdedigende middenvelder is ambitieus en vastberaden dit seizoen de schroom van zich af te gooien.