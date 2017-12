Yaya Touré wil terug in nationale ploeg Ivoorkust

Sieben Wouters: ‘geflikt’ en zesde in we­reld­be­ker­man­che Zolder

13:19 VELDRIJDEN Sieben Wouters perste er in de laatste ronde van de wereldbekermanche op het circuit van Zolder nog een zesde plaats uit. De veldrijder uit Zundert kon er mee leven. ,,Ik ga met een goed gevoel de komende drukke periode in”, zo zegt de man die in de stand van de wereldbeker steeg van plaats zes naar vijf. ,,Vorige week was ik echt goed in Namen (ook wereldbeker, red.) en vandaag had er meer ingezeten als ik niet in dat ene groep verzeild was geraakt. Daarin werd ik in de derde ronde geflikt en raakte ik de aansluiting kwijt met Eli Iserbyt en Tom Pidcock.”