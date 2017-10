Xavi wil als bondscoach van gastland Qatar naar WK 2022

'Vrijwel geen kasseienstroken in Tour de France 2018'

15:07 Geruchten waren er over een Touretappe over kilometerslange kasseienstroken in de buurt van Roubaix in de komende editie van 'La Grande Boucle'. Het regionale medium Nord Eclair spreekt die echter tegen. Er zou slechts 3,2 kilometer over kasseien worden gekoerst.