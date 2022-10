Xavi laat FC Barcelona in de kleedkamer naar Champions League-duel Internazionale kijken

De kans is klein dat FC Barcelona de knock-outfase van de Champions League haalt. Dat zei coach Xavi in aanloop naar de kraker tegen Bayern München woensdagavond (21.00 uur). De situatie in groep C is zo dat als Internazionale eerder op de avond (18.45 uur) Viktoria Plzen verslaat, een plek bij de laatste zestien niet meer mogelijk is voor de Catalaanse club. Bayern en Inter gaan dan door.

,,We hebben ons lot niet meer in eigen hand, maar niettemin is het doel dat we een goede wedstrijd spelen tegen Bayern, ongeacht het resultaat van de wedstrijd van Inter”, zei de Spaanse coach, die tegen Bayern nog altijd niet kan beschikken over de geblesseerde Memphis Depay. ,,We moeten bewijzen dat we het tegen grote ploegen als Bayern kunnen opnemen. Het vertrouwen is er.”

Xavi wil ook niet dat zijn spelers de ogen sluiten voor de realiteit. ,,We gaan in de kleedkamer met zijn allen kijken naar de wedstrijd van Inter”, zei hij. ,,Wat er ook gebeurt, we moeten deze mentaliteit behouden. We moeten door, ook als we ons niet kwalificeren.”

Barcelona staat derde in de groep, met 4 punten. Bayern, dat in München met 2-0 won van Barcelona, is koploper met 12 punten en is daarmee al zeker van de achtste finales. Inter staat tweede met 7 punten. De Tsjechische club uit Plzen behaalde nog geen punt.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

