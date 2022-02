Xavi kijkt uit naar clash in Stadio Diego Armando Maradona: ‘Het wordt een voetbaloorlog’

,,We benaderen de wedstrijd exact hetzelfde als wanneer we de heenwedstrijd hadden gewonnen. We zullen proberen het spel te domineren en de bal te hebben. Het wordt een wedstrijd met veel intensiteit en snelheid, een voetbaloorlog. Beide teams houden ervan om veel de bal te hebben, dus het wordt opnieuw heel interessant", zegt Xavi. ,,Napoli zal veel druk op ons uitoefenen, vooral nu zijn de steun van hun fanatieke fans zullen hebben. Het was jammer dat we de heenwedstrijd vorige week niet konden winnen ondanks ons goede spel. We maken veel stappen voorwaarts en hebben veel vertrouwen, maar we hebben hier een zware en belangrijke klus voor de boeg. Napoli is een team van Champions League-niveau en strijdt mee om de Italiaanse landstitel. We willen laten zien dat Barça kan strijden tegen een sterk team.”



De heenwedstrijd eindigde vorige week in 1-1 door goals van Piotr Zielinski (‘29) en Ferran Torres ('59), waarna de net ingevallen Luuk de Jong met een spectaculaire omhaal nog bijna de 2-1 maakte in de extra tijd. Barcelona staat voor het eerst sinds 2004 niet in de knock-outfase van de Champions League, maar de neerwaartse spiraal in de Europese prestaties van de Spaanse grootmacht is niet iets waar Xavi veel over kwijt wil. ,,Het is niet aan mij om een mening te geven over de afgelopen seizoen, omdat ik alles van een afstandje heb gezien. Wat ik wel zie, is dat we het model moeten terugkrijgen waarmee Barça groot is geworden en jarenlang succesvol is geweest. We zijn de laatste jaren fundamentele principes kwijtgeraakt en we moeten ze herstellen om weer groots te worden, in Spanje en in Europa.”