Xavi helder over toekomst: ‘Trainer van Barça worden is een droom, het is mijn thuis’

Oostenrij­ker Grossschart­ner wint eerste etappe in Ronde van Burgos

17:12 De Oostenrijkse wielrenner Felix Grossschartner heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. Na een rit over 157 kilometer, met veel wind, was de 26-jarige coureur van Bora-hansgrohe de sterkste in de heuvelachtige finale. Hij kwam alleen over de finish bij Mirador del Castillo in Burgos.