Xavi denkt groot met Barcelona bij start CL: ‘Waarom kunnen wij dit toernooi niet winnen?’

Barcelona-trainer Xavi is ervan overtuigd dat zijn elftal dit seizoen mee kan strijden voor de eindzege in de Champions League. Dat zei de voormalige middenvelder van de club in zijn vooruitblik op de eerste groepswedstrijd van woensdag tegen Viktoria Plzen uit Tsjechië.

,,We zullen strijden en groot dromen. Anders was ik wel thuis gebleven”, aldus Xavi. ,,Waarom kunnen wij dit toernooi niet winnen? FC Barcelona gaat over winnen, ik houd van winnen. Dat is nooit anders geweest, ik kan het me ook niet anders voorstellen.”

FC Barcelona strandde vorig seizoen al in de groepsfase en geldt nu ook niet als favoriet. Dat weet Xavi. ,,Favoriet zijn is iets anders. Je moet nederig zijn. Elke wedstrijd wordt een soort oorlog voor ons. We hebben de Champions League sinds 2015 niet meer gewonnen.”

Barcelona begon de Spaanse competitie met een teleurstellend gelijkspel tegen Rayo Vallecano, maar boekte daarna drie ruime zeges op rij. De nieuwe spits Robert Lewandowski scoorde in de competitie al vijf keer. Xavi merkt dat het vertrouwen en het enthousiasme toenemen. ,,Ik zie de fans elke dag. De shirtjes in de fanshops zijn uitverkocht, supporters juichen ons op straat toe. Dat is een positief gevoel, we moeten doorgaan nu. Het is niet erg dat de druk toeneemt, dat hoort bij een club als Barcelona.”

Oranje-international Frenkie de Jong en Memphis Depay behoren vooralsnog niet tot de basisploeg van Barcelona. De Jong moet het vooral doen met invalbeurten, Depay kwam dit seizoen nog niet in actie.