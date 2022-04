Xandra Velzeboer houdt stand op slotdag en eindigt als derde op WK shorttrack

Djokovic had zware maanden na weigerin­gen deelname: ‘Mentaal en emotioneel nog nooit zo moeilijk’

Novak Djokovic heeft de afgelopen maanden veel last gehad van het missen van toernooien doordat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. De Servische nummer 1 van de wereld mocht daarom niet spelen op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, en kwam in de eerste drie maanden alleen in Dubai in actie.

20:00